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Православная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Митрополит всей Америки и Канады Тихон и члены Архиерейского Синода Православной церкви в Америке заявили о поддержке Украинской православной церкви и об отказе в признании церкви, созданной полтора месяца назад при участии Константинополя и властей Украины.

"Архиерейский Синод определил: продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия в качестве канонического главы и предстоятеля Украинской православной церкви; с некоторыми из наших сестринских Церквей отказать в признании Православной церкви Украины", - говорится в открытом письме Синода, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Помимо этого, решено не вносить изменения в диптих Православной церкви в Америке (богослужебный порядок упоминания глав Церквей, куда недавно Константинополь включил и главу созданной им новой украинской церкви).

Руководство Православной церкви в Америке призвало помнить, что решение вопросов церковной юрисдикции нигде в мире не должно происходить "путем вмешательства правительства".

Синод подчёркивает, что преодолеть кризис в церковной жизни Украины можно только соборным путем, за что выступают и другие поместные Церкви.

Православная церковь в Америке выразила "глубокую скорбь и сожаление" по поводу того, что Константинопольский патриархат создал на Украине "церковный орган" из "двух раскольничьих групп", и призвала своих верующих "сохранять трезвость и сдержанность в любых публичных обсуждениях этих вопросов".

15 декабря в Киеве прошел собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, объединившую представителей неканонических церковных структур страны. 6 января Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии.

На сегодня ни одна из поместных Православных церквей, кроме Константинопольской, эту церковь не признала и не заявила о намерении направить делегацию на интронизацию ее руководителя. От участия в этой церемонии на днях отказался и Священный Кинот Афона, находящегося в юрисдикции Константинополя: из 20 афонских монастырей лишь пять высказались за отправку афонской делегации в Киев.

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Теги: США, Украина

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