Трамп заявил о поддержке протестов в Венесуэле

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке Вашингтоном начавшихся в Венесуэле акций протеста.

"Массовые протесты против Мадуро (Николас Мадуро - президент Венесуэлы) проходят сегодня по всей Венесуэле. Борьба за свободу началась!", - написал Трамп в твиттере.

Он напомнил, что говорил с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, чтобы "поздравить его с историческим вступлением на пост президента".

Кроме того, добавил Трамп, в разговоре с Гуаидо он выразил "решительную поддержку Соединенными Штатами Америки борьбы Венесуэлы за восстановление демократии".

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к вооруженным силам Венесуэлы с просьбой защитить народ от "репрессий" со стороны президента этой страны Николаса Мадуро.

"Репрессии Мадуро продолжаются. В то время как сегодня венесуэльцы требуют демократии, мы призываем венесуэльские военные силы и силы безопасности защитить всех венесуэльцев, так же как и граждан США, и иностранцев. Мы вместе с народом Венесуэлы", - написал Помпео в твиттере.

Ранее венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, призвал сторонников в среду провести акцию протеста. Латиноамериканские СМИ публикуют фотографии с демонстраций в разных городах Венесуэлы. Данных о беспорядках не поступало.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду следил за учениями военных, принял участие в религиозном мероприятии, а также выпустил видеообращение, в котором призвал соотечественников поддержать его и противостоять президенту США Дональду Трампу.