Глава Южного командования США посетил граничащий с Венесуэлой район Колумбии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава Южного командования США адмирал Крэйг Фоллер посетил Колумбию, сообщают латиноамериканские СМИ.

В частности, военачальник побывал в городе Кукута, расположенном близ границы с Венесуэлой. В сообщениях указывается, что адмирал ознакомился с обстановкой в этом районе.

Колумбийские СМИ отмечают, что целью визита является сотрудничество с Колумбией по вопросам, связанным с контролем миграционных потоков, а также - укрепление альянса Вашингтона с Боготой.

Особый интерес эта поездка привлекла после недавней публикации фотографий советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он пришел на брифинг в Белом доме, посвященный Венесуэле с бумагами желтого цвета. На первой странице было написано всего несколько слов. И журналисты, а также пользователи соцсетей, изучившие фотоснимки, прочитали запись "5 тысяч военных - в Колумбию". Это спровоцировало ожесточенные споры в соцсетях на тему планов США по Венесуэле. Некоторые сочли, что США действительно собираются перебросить войска в Колумбию, чтобы потом, возможно, вторгнуться в Венесуэлу. Другие же сочли, что Болтон по какой-то причине специально дал сфотографировать эту запись.

В Вашингтоне заверяют, что не перебрасывают войска в Колумбию, но при этом Болтон и другие официальные лица предупреждают, что рассматривают все возможные варианты решения венесуэльской проблемы.

В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро отказывается уйти от власти и считает действия оппозиции незаконными.