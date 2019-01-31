Вице-президент США встретится с беженцами из Венесуэлы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс намерен посетить в пятницу Майами, чтобы на встрече с беженцами из Венесуэлы подтвердить поддержку Соединенными Штатами венесуэльской оппозиции, сообщил Белый дом.

В поездке Пенса будут сопровождать сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Рик Скотт.

"Он заявит о поддержке венесуэльского народа и решительной поддержке Соединенными Штатами его борьбы за свободу", - сказал не названый в сообщениях СМИ представитель Белого дома.

В Майами проживает большое число венесуэльских эмигрантов, бежавших из страны по политическим и экономическим соображениям, говорится в сообщениях.