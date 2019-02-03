Военные РФ в Сирии сообщили об обстрелах в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Боевики несколько раз нарушали режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ачан, Хуайн-эль-Кебир и Телль-Баззам провинции Хама, Сафсафа (дважды), Икко, Дарх-абу-Асад, Нахшебба, Раша и Башарфа провинции Латакия, а также юго-западной и западной окраин города Алеппо", - сообщил Соломатин.

Кроме того, он отметил, что власти Сирии по состоянию на 2 февраля амнистированы 40 тысяч 128 человек, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.