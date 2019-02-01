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Больше 20 человек погибли из-за аномальных морозов в США

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 21 человек стал жертвой морозов, установившихся на Среднем Западе США, сообщает в четверг Fox News.

Некоторые люди замерзли насмерть на улицах и в своих домах, другие погибли в результате аварий и несчастных случаев, вызванных метелью. В больницы поступают сотни человек с простудой и обморожениями.

В Рокфорде (штат Иллинойс) столбик термометров опустился до рекордных минус 34 градусов. В Чикаго также установлен рекорд столетней истории метеонаблюдений - минус 29 градусов. В Мэдисоне в штате Висконсин в четверг было минус 32.

В Чикаго большинство офисов объявили четверг нерабочим днем; возникли перебои с электричеством и водоснабжением, а также транспортом, было отменено больше тысячи авиарейсов; из-за аномальных холодов пришлось поджечь железнодорожные рельсы, чтобы по ним смогли ходить поезда.

В четверг вечером циклон продолжил движение на восток; в Западном Нью-Йорке выпало больше 50 см снега.

Уже к выходным в пострадавших от морозов штатах ожидается резкое потепление - температура поднимется сразу на 27 градусов по Цельсию.

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Теги: США

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