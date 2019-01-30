Главные новости
В РоссииСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и арестован по делу об убийствеЭкономикаВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ миреВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать страну
В мире

Более тысячи рейсов в США отменены из-за холодов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сильные холода на Среднем Западе США привели к отмене более тысячи авиарейсов, поскольку сотрудники аэропортов не справляются с подготовкой в условиях экстремальных температур, сообщает в среду CNN.

Авиакомпания United Continental отменила около 80% из 600 запланированных рейсов из аэропорта О'Хара в Чикаго, данная мера действует со вторника по утро четверга.

Southwest Airlines, которая базируется в другом чикагском аэропорту Мидуэй, отменила более 700 рейсов. American Airlines сообщила об отмене 225 рейсов во вторник и 185 в среду.

По данным синоптиков, Чикаго и другие окрестные города столкнулись с рекордными за десятилетия холодами из-за арктического циклона. Морозы тут достигают минус 45 градусов Цельсия (с учетом сильного ветра). При таких температурах и силе ветра обморожение открытых участков кожи может наступить уже в течение пяти минут, предупреждает Национальная метеорологическая служба США.

В миреНа юг Австралии пришла 50-градусная жараЧитать подробнее

"Наши сотрудники не могут долго работать в таких условиях", - заявил вице-президент United Continental Джим Дейонг. По его словам, грузчики и другие сотрудники работают сменами по нескольку минут, чтобы избежать обморожения.

Из-за холодов в США замерз Ниагарский водопад, а знаменитый зоопарк Брукфилда в Чикаго закрылся в четвертый раз в своей почти вековой истории.

Цена на природный газ в Чикаго подскочила до $7,42 за 1 млн британских тепловых единиц, рекордного значения с прошлого января.

Во вторник спрос на газ в регионе подскочил на 9,74 млрд кубических футов, до 37,68 млрд кубических футов (1,07 млрд кубометров), по данным S&P Global Platts. Эксперты ожидают, что в среду показатель достигнет максимальной за эту зиму отметки в 45,3 млрд кубических футов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США

Новости по теме

В мире
Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать странуВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать страну
Также суд заблокировал его счета и запретил любые транзакции с имуществомПодробнее
 Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с БрюсселемПарламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем
"За" проголосовало 318 членов палаты, "против" - 310 человек.Подробнее
 Православная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь УкраиныПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины
"Архиерейский Синод определил: продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия в качестве канонического главы и предстоятеля Украинской православной церкви", - говорится в письме СинодаПодробнее
 Глава Нацразведки США озвучил предполагаемые планы России на будущееГлава Нацразведки США озвучил предполагаемые планы России на будущее
Дэн Коутс считает, что Москва будет взламывать украинские выборы, помогать Мадуро в обмен на доступ к нефти и модернизировать средства радио-электронной борьбыПодробнее
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Падение метеорита на Луну, причина смерти Александра Македонского и альтернативные теории авторства ШекспираПодробнее
 США дали Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банкахСША дали Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках
В Вашингтоне считают, что это позволит защитить активы на благо венесуэльского народаПодробнее
 Порошенко объявил о подаче в 2024 году заявки Украины на вступление в ЕСПорошенко объявил о подаче в 2024 году заявки Украины на вступление в ЕС
Также он планирует, что Киев начнет готовиться к получению членства в НАТОПодробнее
 Китай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы HuaweiКитай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы Huawei
МИД КНР заявил, что полон решимости защищать законные права китайских компанийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и арестован по делу об убийствеЭкономикаВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ миреВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать странуВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь УкраиныМоскваВ Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границыВ РоссииДезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружием

В СКР заявили о возможной причастности сенатора Арашукова к двум убийствам

Школы ростовских Шахт эвакуированы из-за сообщений о минировании

В РПЦ увидели в томосе Украине подтверждение вассальной зависимости от Константинополя

Госдума предложила сбивать дроны, запущенные над митингами

Госдума предложила сбивать дроны, запущенные над митингамиАвторы законопроекта пояснили, что это необходимо для защиты жизни и здоровья граждан Подробнее

ЦБ РФ 28 января купил валюту для Минфина на 15,64 млрд рублей

В России придумали компьютерный квест по мотивам конфликта РПЦ с Константинополем

"Дочка" NASDAQ договорилась о покупке фондовой биржи Осло за $770 млн

Хозяин собаки бойцовской породы попал под следствие за драку с полицейским

Сенатор Арашуков задержан по подозрению в создании преступного сообщества и заказном убийстве

Более тысячи рейсов в США отменены из-за холодов

"Интерфакс" разработал новый сервис для поставщиков на рынке госзакупок

В регионах Северо-Запада началась эвакуация из школ и больниц из-за сообщений анонимов

Сурки в Московском зоопарке не проснутся к Дню сурка

В Калуге эвакуировали дом правительства из-за сигнал о минировании

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

В мэрии Москвы пока не приняли решения об ограничении неэкологичного транспорта

Полиция в Астрахани получила письма о минировании нескольких школ

Задержанный житель Приморья оказался непричастен к "минированию" 46 зданий

Сенатор Арашуков лишен неприкосновенности и задержан по делу об убийстве

Сенатор Арашуков лишен неприкосновенности и задержан по делу об убийствеВ закрытом заседании Совфеда приняли участие главы Генпрокуратуры и СК Подробнее

Нижегородец, катавший пассажиров на ковре, оштрафован на тысячу рублей

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

В Петербурге задержали украинского кикбоксера по делу об убийстве в Киеве

Все зимние трассы закрыли на Ямале из-за морозов

Рубль немного подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Лайнер Москва - Барнаул экстренно вернулся в "Шереметьево" из-за разгерметизации

Все школы в Великом Новгороде закрыли из-за звонков о минировании

В Бангкоке из-за смога закрыли 450 школ

СК заинтересовался избиением первоклассника на уроке физкультуры в Химках

В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров

В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровМошенники звонили клиентам с официальных телефонов Сбербанка с предложением перевести средства на другой счет Подробнее

Volkswagen третий год подряд сохранил статус крупнейшего автопроизводителя в мире

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');