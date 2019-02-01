Херсонский суд не стал ограничивать Вышинскому сроки ознакомления с делом

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Херсонский городской суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об ограничении срока ознакомления с материалами досудебного расследования руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому и его адвокатам.

"Суд отказал прокуратуре в ограничении для стороны защиты сроков ознакомления с материалами дела. Они указывали в ходатайстве срок до 4 февраля, потому что быстрее хотят передать дело в суд", - сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский агентству "Интерфакс" в пятницу.

Руководителя "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского задержали и арестовали в Киеве в мае 2018 года по подозрению в госизмене; позже к этому добавилось обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов. 17 мая 2018 года Херсонский суд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста, который неоднократно продлевался.

10 января 2019 года адвокатам Вышинского открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины рассмотрит жалобу Вышинского на его задержание.