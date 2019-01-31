Суд на Украине оставил журналиста Вышинского под арестом до 16 февраля

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Херсонский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление срока содержания под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского до 16 февраля.

Как сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Андрей Доманский, соответствующее решение суд принял на заседании в четверг.

Как сообщалось, 17 января 2019 года Херсонский городской суд продлил срок ареста Вышинскому до 16 февраля.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая 2018 года Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины рассмотрит жалобу Вышинского на незаконность его задержания в мае 2018 года.

Россия считает дело Вышинского политическим и требует освобождения журналиста.