В России завели дело на следователя СБУ, привлекшего к ответственности журналиста Вышинского

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили уголовное дело против следователя СБУ, привлекшего к ответственности на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского, сообщил во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"СК России в отношении Андрея Просняка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 УК РФ, ч. 2 ст. 299 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности)", - сказала она.

Просняк возглавляет следственный отдел Главного управления Службы безопасности Украины.

"Он уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену. На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в Международное информационное агентство "Россия сегодня", - сказали в СК.

Там добавили, что данные материалы "и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины".

"Несмотря на это, Вышинский привлечен на территории Украины к уголовной ответственности за руководство деятельностью представительства международного информационного агентства "Россия сегодня", - сказала представитель СКР.

По ее словам, уголовное преследование Вышинского "осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию".

Руководителя "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского задержали и арестовали в Киеве в мае 2018 года по подозрению в госизмене; позже к этому добавилось обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов.