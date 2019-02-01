В ЕС не исключили расширения санкций против Венесуэлы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел ЕС могут обсудить возможность расширения санкций против Венесуэлы, сообщила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Точечные санкции ЕС против Венесуэлы были введены в прошлом году. Они нацелены на отдельных людей, которые несут ответственность за воспрепятствование демократическому волеизъявлению народа. Насколько я знаю, эти санкции единогласным решением были пару недель назад продлены на один год", - сказала Могерини на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Она подчеркнула, что эти санкции не направлены против народа Венесуэлы. По ее словам, "они связаны с запретом на въезд и заморозкой счетов".

"Министры не исключили возможность дискуссий о введении аналогичных точечных санкций в отношении лиц, несущих ответственность за подавление демократии в стране", - сказала она.

Накануне депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы признать оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом страны.

Гуайдо призвал Европейский союз к ужесточению санкций в отношении Венесуэлы. "Нам нужно больше санкций со стороны ЕС! Все больше и больше людей убивают. Более того, ясно, что режим абсолютно коррумпирован", - сказал Гуайдо в интервью немецкой газете Bild.