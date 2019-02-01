Гуайдо задался целью лишить Мадуро поддержки военных

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что для отстранения президента Николаса Мадуро от власти важно лишить его поддержки вооруженных сил.

"Мы должны лишить (Мадуро - ИФ) всей поддержки, которая у него есть в данный момент в вооруженных силах, и предоставить амнистию всем тем военным, кто встанет на сторону конституции", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что такая амнистия может стать стимулом для военных, к примеру, для значимых должностных лиц, порвать с режимом Мадуро

Отвечая на вопрос, поддержит ли Гуайдо возможную военную интервенцию США в Венесуэлу, лидер оппозиции заявил, что на режим Мадуро нужно оказывать максимально возможное давление для того, чтобы избежать нежелательного развития ситуации.

Ранее высшее командование вооруженных сил Венесуэлы неоднократно заявляло о поддержке Мадуро.

На прошлой неделе Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.