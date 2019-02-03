Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Папа Римский Франциск прибыл в ОАЭ с первым визитом на Аравийский полуостров, сообщает издание Gulf News в воскресенье.

Самолет, по его сведениям, приземлился в аэропорту Абу-Даби около десяти часов вечера по местному времени.

Как сообщалось ранее, Франциск примет участие в межконфессиональной конференции по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьяна.

Он отслужит мессу, на которой ждут около 120 тысяч человек. Кроме того, папа встретится с шейхом Ахмедом аль-Тайебом, имамом каирской мечети аль-Ажар, крупнейшего центра обучения мусульман-суннитов.

В ОАЭ проживают около миллиона католиков. Большинство из них прибыли из Индии и с Филиппин.