Приплывший летом на лодке на Чукотку американец вернулся в США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин США Джон Мартин, который в августе 2018 года на лодке пересек Берингов пролив и был задержан российскими пограничниками на Чукотке, вернулся на родину.

"После почти шести недель в миграционном центре в Москве российское правительство выслало меня обратно в США. Вчера днем я прибыл в международный аэропорт Вашингтона", - сообщил Мартин в своем блоге.

Он отметил, что до последнего не понимал, когда он сможет вернуться на родину. За день до отправления он получил от посольства США сообщение о том, что в аэропорту Вашингтона его встретит друг.

Как сообщалось, 1 августа в районе мыса Ньямби на Чукотке российские пограничники задержали гражданина США Джона Мартина, 1972 года рождения, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке. Сам путешественник заявил, что он решил уплыть из США в Китай, но заблудился из-за сложных метеоусловий и попал в Россию. Анадырский городской суд принял решение поместить его в Центр временного содержания иностранных граждан. Иностранца на самолете сопроводили в Москву.