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Cреди обломков упавшего в Ла-Манш самолета найдено тело

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Поисково-спасательная команда обнаружила тело человека среди обломков потерпевшего в районе Ла-Манша крушение самолета, сообщает телеканал Euronews.

На борту самолета в момент происшествия находилось двое человек - футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Информации о том, чье именно тело обнаружили спасатели, пока нет. По данным газеты The Guardian, не исключено, что там же удастся найти тело и второго человека.

Отмечается, что к настоящему времени обломки самолета находятся на дне, операция по их поднятию еще не началась, а спасатели разрабатывают план дальнейших действий.

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Поисковая команда ранее во вторник объявила об обнаружении обломков самолета, на борту которого находились аргентинский футболист и пилот. Обломки самолета находятся в Ла-Манше вблизи острова Гернси.

Частная поисковая компания начала поиски самолета в воскресенье, после того как поиски приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми фактически нет.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Эмилиано Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.

В середине января 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.

Теги: Ла-Манш

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