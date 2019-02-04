Что произошло за день: понедельник, 4 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Опрос "Левада-Центра" показал, что 17% россиян хотели бы эмигрировать. Среди них наиболее высокий процент (41%) составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Дмитрий Песков заявил, что это не такой высокий показатель, а при анализе результатов опросов следует учитывать, как задавались вопросы.

- Тело восьмого погибшего найдено на месте пожара в центре Москвы. В числе жертв возгорания в доме 12 на Никитском бульваре двое детей. По факту пожара заведено уголовное дело, к расследованию подключился центральный аппарат Следственного комитета.

- Проблем с сердцем у умершего в 35 лет Децла не нашли. Как рассказал источник, вскрытие не смогло определить причины его гибели: видимых причин смерти нет, нет телесных повреждений, проблем с сердцем не отмечено.

- Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Ozon отменил бесплатный самовывоз товаров. Теперь при оплате онлайн доставка заказа в пункт выдачи обойдется в 299 рублей. Взамен продавец предлагает купить подписку на бесплатную доставку, которая будет действовать только для заказов от 2999 рублей.

- В прокуратуре заявляют, что тела погибших членов группы Дятлова могут эксгумировать. В надзорном органе подчеркивают, что в материалах уголовного дела достаточно данных, чтобы ответить на вопрос о причинах трагедии. Пока рассматриваются три основные версии гибели группы на перевале Дятлова - лавина, снежная доска и ураган.

- В Ла-Манше нашли обломки пропавшего самолета, на котором летел футболист "Кардиффа". Поиски вела частная компания, так как полиция и спасатели отчаялись найти аргентинца Эмилиано Салу или пилота живыми. Среди обломков самолета найдено одно тело, кого именно обнаружили специалисты, пока не сообщается.