Самолет с аргентинским футболистом пропал в районе Ла-Манша

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спасатели проводят во вторник поиск пропавшего над Ла-Маншем самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Би-Би-Си".

Речь идет о легком одномоторном самолете Piper Malibu, на котором, по имеющимся данным, футболист направлялся из Франции в Великобританию. Кроме него на борту находился еще один человек.

Поисково-спасательная операция стартовала еще в понедельник вечером, но была приостановлена на ночь. Пока что поиск не дал никаких результатов. В "Кардифф Сити" заявили, что обеспокоены сообщениями о крушении самолета и ожидают подтверждения данных, согласно которым на борту находился Сала.

В конце прошлой недели 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.