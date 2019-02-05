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Верховная рада Украины закрепит курс страны на Евросоюз и НАТО

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Верховная рада в четверг внесет изменения, которыми закрепит в Конституции стратегический курс страны в Европейский Союз и НАТО.

"Я верю в украинскую Верховную раду. Вот когда надо было, в сложнейших ситуациях она находила в себе силы для объединения", - сказал Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

При этом он отметил, что нельзя считать, что победа уже в кармане - "за каждую победу надо бороться".

Порошенко подчеркнул, что голосование за изменения в Конституцию о стратегическом курсе Украины - это украинская система распознавания: "свой - чужой, украинец или русский".

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий в свою очередь также предложил народным депутатам на заседании в четверг, 7 февраля, рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО.

Теги: Украина, Петр Порошенко, Верховная рада, НАТО, Евросоюз

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