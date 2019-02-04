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На Украине продлен мораторий на продажу сельскохозяйственных земель

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий продление моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

Как сообщается в понедельник на сайте Верховной рады Украины, соответствующий закон возвращен с подписью президента 4 февраля 2019 года.

Верховная Рада 20 декабря 2018 года одобрила законопроект о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Законопроектом, в частности, предусмотрено, что кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Закон должен вступить в силу после его публикации.

Депутаты отметили, что за период отсутствия моратория сделки по купле-продаже земли не проводились, поскольку нет законопроекта о рынке земли.

Теги: Украина
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