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Прокуроры планируют вызвать в суд инаугурационный комитет Трампа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Прокуроры южного округа Нью-Йорка планируют вызвать в суд инаугурационный комитет президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал ABC News.

По данным источников телеканала, прокуроры южного округа Нью-Йорка обратились к инаугурационному комитету президента Дональда Трампа и планируют вызвать в суд представителей организации для предоставления документов.

Остается неясным, какие именно документы запрашивают прокуроры в текущем расследовании.

Отмечается, что прокуроры в рамках расследования повторно допросили бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Также главный финансовый директор организации президента Аллен Вайссельберг согласился сотрудничать со следствием.

Представитель южного округа Нью-Йорка отказался предоставить комментарии телеканалу.

Инаугурационный комитет Трампа собрал рекордные $107 млн для инаугурации 2017 года. Несмотря на большую сумму, события вокруг присяги Трампа были не такие масштабные, как в прошлые годы.

Как сообщал Wall Street Journal, следователи выясняют, не потратил ли инаугурационный комитет Трампа $107 млн, полученные от пожертвований, на нецелевые нужды.

Кроме того, прокуроры расследуют, не предоставляли ли некоторые главные доноры инаугурационного комитета пожертвования в обмен на доступ к приходящей администрации Трампа с тем, чтобы оказывать влияние на политические позиции.

Также сообщалось об интересе федеральных прокуроров к иностранным гостям, присутствовавшим на инаугурации президента.

Теги: Дональд Трамп
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