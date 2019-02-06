CNN сообщил о планах прокуратуры допросить топ-менеджмент Trump Organization

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура нью-йоркского района Манхэттен планирует допросить нескольких топ-менеджеров строительной компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, сообщил во вторник телеканал CNN.
По его словам, прокуроры направили официальные запросы некоторым менеджерам компании, сообщив им о том, что они рассчитывают побеседовать с ними.
CNN не располагает информацией, какие вопросы интересуют следователей.
Ранее телеканал ABC сообщил, что прокуроры южного округа Нью-Йорка планируют вызвать в суд инаугурационный комитет президента США Дональда Трампа.