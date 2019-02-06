CNN сообщил о планах прокуратуры допросить топ-менеджмент Trump Organization

6 февраля 00:07

Сенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзников

Теперь законопроект, предусматривающий санкции в том числе против РФ и Ирана, отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса США Подробнее

5 февраля 22:16

В Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн

Сокровища выкрали из Стренгнесского собора 31 июля Подробнее

5 февраля 17:30

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Полость с Подольск в антарктическом леднике, полиэтилен в карстовых водах и передача звука с помощью лазера Подробнее

5 февраля 11:44

Ученые сообщили об ускорившемся смещении северного магнитного полюса