Число жертв пожара в Париже выросло до восьми

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Жертвами пожара в жилом доме в Париже стали восемь человек, сообщает во вторник France Info.

Еще около 30 человек пострадали, среди них - шестеро пожарных.

Прокурор Парижа Реми Эйтц сообщил, что на данный момент в качестве основной рассматривается криминальная версия возгорания. По его словам, одна женщина задержана. Она жила в доме, в котором произошел пожар.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование произошедшего.

Пожар возник в восьмиэтажном здании в престижном 16-м округе города примерно в 01:00 по местному времени (03:00 по Москве). Жители близлежащих домов эвакуированы.

На месте происшествия до сих пор работают около 200 пожарных. Полностью ликвидировать возгорание им пока не удалось.