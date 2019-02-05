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Число жертв пожара в Париже выросло до 10 человек

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате пожара в жилом доме в Париже увеличилось до 10 человек, сообщает во вторник телеканал France 3 со ссылкой на столичную прокуратуру.

Ранее поступали данные о восьми жертвах. Между тем, отмечается, что это еще не окончательные данные, так как несколько пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

По последней информации, еще 36 человек пострадали, среди них - шестеро пожарных.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших. Он также поприветствовал храбрость пожарных, благодаря действиям которых, по его словам, удалось спасти много человеческих жизней.

Ранее прокурор Парижа Реми Эйтц сообщил, что на данный момент в качестве основной рассматривается криминальная версия возгорания. По его словам, одна женщина задержана, она жила в доме, в котором произошел пожар.

По информации телеканала BFM-TV, задержанная женщина страдала психическими расстройствами.

Газета Parisien в свою очередь отмечает, что, когда стражи порядка задержали подозреваемую в поджоге дома, она была "в состоянии алкогольного опьянения" и пыталась поджечь мусорное ведро и автомобиль рядом с этим домом. По данным издания, женщина объяснила свои действия "конфликтом с соседом".

Пожар возник в восьмиэтажном здании в 16-м округе города в ночь на вторник. В ликвидации пожара задействовали более 200 пожарных.

Теги: Париж, Франция

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