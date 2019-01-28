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Экономика

Медведев указал на возможности снижения ипотечных ставок

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительству нужно обсудить возможность снижения ставок благодаря рынку ипотечных облигаций. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По оценке Минстроя, рынок ипотечных облигаций с поручительством нашей компании Дом.РФ может обеспечить дальнейшее снижение ставок. Во всяком случае это нужно обсудить", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он рассказал, что в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" отрасль ожидают серьезные изменения.

"Она (отрасль) перейдет на новую схему финансирования, проектную схему. Чтобы защитить интересы людей, которые покупают новые квартиры, новые дома", - сказал Медведев.

По его словам, ряд мероприятий в рамках нацпроекта уже стартовал.

Так сформированы паспорта нацпроекта и федеральных проектов, которые вошли в него.

Кроме того, принимаются меры для снижения риска для дольщиков.

Медведев заметил, что необходимо внедрять в отрасль самые передовые технологии и отказываться от устаревших решений в строительстве.

Как сообщалось, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил разработать план поэтапного отказа от долевого строительства.

23 января глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе "правительственного часа" в Госдуме заявил, что потенциал снижения ставок по ипотечному кредитованию в краткосрочной перспективе исчерпан. По его словам, в случае ухудшения макроэкономической ситуации правительство может вернуться к вопросу поддержки кредитования граждан

ВТБ и Сбербанк подняли ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повысил ставки по основным ипотечным продуктам на один процентный пункт (п.п.). В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке в октябре 2018 года, тогда они выросли на 0,4-0,6 п.п. Теперь базовая ставка по кредитам на новостройки составляет 10,5% вместо 9,5% ранее. По программам льготной ипотеки минимальные ставки выросли до 8,5% с 7,5%.

Ссуды на готовое жилье теперь выдаются по базовой программе по ставкам от 10,7% по сравнению с 9,7% до повышения. Льготные программы по готовому жилью предусматривают теперь ставки от 10,2% против 9,2% ранее.

ВТБ с 1 января текущего года повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. Теперь ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ начинается от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования. Рефинансирование кредитов сторонних банков доступно по ставке от 10,1% для участников программы "люди дела" (работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и других). Для зарплатных клиентов группы ВТБ ставка в рамках рефинансирования составит 10,2%, для других категорий клиентов — 10,5%.

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Теги: Дмитрий Медведев

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