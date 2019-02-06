Что случилось этой ночью: среда, 6 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПО. Согласно новому пакету поправок, направленному в Минкомсвязь, перед выходом на российский рынок производитель должен установить российский "софт" на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры до 10 кг.

- Сенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзников. За законопроект проголосовали 77 сенаторов, против высказались 23. Теперь законопроект, предусматривающий санкции в том числе против РФ и Ирана, отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса США.

- Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. После голевой передачи в игре с "Ванкувером" он набрал 1180-е очко и обошел игравшего до 2009 года Сергея Федорова.

- В Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии. Две короны и держава стоимостью 7,2 млн долларов, принадлежавшие в 17 веке шведскому королю Карлу и королеве Кристине, были украдены из Стренгнесского собора 31 июля.

- Трамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД. В выступлении перед Конгрессом он не исключил возможность нового соглашения с участием Китая.