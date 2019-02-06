Трамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к конгрессу, что Россия постоянно нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что стало причиной выхода США из этого соглашения.

"Что касается ДРСМД, то мы выполняли условия договора буква в букву, в то время как Россия длительное время нарушала его", - сказал президент США.

Он отметил, что "у нас не было выбора", и поэтому США приняли решение о выходе из договора.

По словам Трампа, рассматривается вопрос "о заключении нового договора, возможно, с участием Китая", но решение еще не принято.

Он также завил, что США намерены продолжить программу противоракетной обороны (ПРО), и "не намерены извиняться за то, что делаем это для соблюдения своих интересов".