Трамп заверил, что не допустит построения социализма в США

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к конгрессу, что Соединенные Штаты никогда не станут социалистической страной.

"Здесь в США нас настораживают новые призывы о принятии социализма в нашей стране. Америка была основана на свободе и независимости, не на принуждении, доминировании и контроле со стороны правительства. Мы были рождены свободными и останемся свободными", - сказал президент.

Он подчеркнул: "Сегодня мы решительно подтверждаем, что Америка никогда не будет социалистической страной".