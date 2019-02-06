Трамп заявил о новом подходе США к войнам

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в обращении к конгрессу "О положении страны" заявит, что пересмотрит подход к участию США в войнах.

"Я обещал новый подход, еще будучи кандидатом в президенты. Великие страны не участвуют в бесконечных войнах", - говорится в тексте обращения, выдержки из которого распространила пресс-служба Белого дома.

Президент также пообещает, что США будут продолжать внимательно следить за политикой Ирана, который, по его словам, "скандирует: "Смерть Америке!".

Он скажет, что США будут поддерживать "народ Венесуэлы в его стремлении к завоеванию свободы".