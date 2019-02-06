Талибы потребовали от США для начала переговоров освободить из тюрем всех моджахедов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - США должны освободить всех моджахедов и афганцев, заподозренных в связи с ними, для начала мирных переговоров по Афганистану, заявил глава делегации талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"Для достижения реального мира и сокращения дистанции другая сторона должна освободить всех моджахедов и простых ни в чем не повинных афганцев, которые находятся в тюрьмах по простым обвинениям в связях с моджахедами", - сказал он, выступая на межафганской конференции в Москве во вторник. Текст выступления находится в распоряжении "Интерфакса".

"Арест и задержание моджахедов и ни в чем не повинных афганцев - это действия, направленные против мира. Америка и ее протекторатный режим задержали десятки тысяч афганцев и моджахедов, держат их в своих секретных и открытых тюрьмах и жестоко обращаются с ними против всех законов", - подчеркнул он.

"Как это возможно, что с одной стороны поднимаются лозунги мира, а с другой стороны совершаются эти злонамеренные и незаконные действия? Это само по себе является препятствием на пути к миру", - заявил он.

В двухдневной конференции (5-6 февраля), организованной афганской диаспорой в России, принимают участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных. В Москву прибыла и делегация талибов численностью порядка десяти человек.