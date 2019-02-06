Участники межафганской встречи в Москве заявили о прогрессе в переговорах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава делегации талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станикзай назвал успешной межафганскую встречу в Москве.

"Встреча была очень успешной, нам удалось договориться по многим пунктам. И я надеюсь, что в будущем мы сможем добиться еще больших успехов, найти решение и достичь мира в Афганистане", - сказал он журналистам по итогам конференции.

Глава делегации афганских политических и общественных деятелей, экс-президент страны Хамид Карзай в свою очередь также заявил, что удовлетворен итогами встречи.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай также заявил по итогам встречи, что решения по срокам вывода американских войск из Афганистана пока нет. "Сроки (вывода войск - ИФ) пока не согласованы, этот вопрос будет решаться в ходе переговоров. Говорить об этом пока рано", - отметил он.

"Мы настаиваем на том, что американские войска должны уйти как можно скорее и ведем переговоры с американской стороной", - подчеркнул глава политического офиса "Талибана".

Кандидат в президенты Афганистана Ханиф Атмар отметил, что на межафганской встрече достигнута договоренность поддерживать диалог между США и "Талибаном". "Первое достижение-это то, что условлено продолжать инклюзивный межафганский диалог. Это ключевой момент для поддержания диалога США с талибами в Дохе", - заявил он журналистам.

"Мы также полностью поддержим продолжение контактов между США и "Талибаном", - подчеркнул Атмар.

Как сообщает афганский телеканал Tolo со ссылкой на заявление участников московской встречи, стороны пришли к соглашению, что вмешательство зарубежных стран во внутренние дела республики недопустимо. "Московская декларация также констатировала, что все (иностранные - ИФ) государства должны избегать вмешательства в дела Афганистана, а Афганистан гарантирует, что его территория не будет использоваться против какой-либо другой страны", - отмечает телеканал.

Сообщается, что "все стороны согласились продолжать внутриафганский диалог, чтобы положить конец кризису в стране".

Кроме этого, на переговорах было достигнуто соглашение о необходимости осуществить реформы в сфере безопасности, а также в других институтах после того, как будет заключено мирное соглашение по Афганистану.

По данным канала, участники переговоров договорились о необходимости создать правительство для всех афганцев. "В совместном заявлении, выпущенном после переговоров в Москве, говорится, что все стороны согласовали основополагающие принципы, включая уважение исламских принципов во всех сферах, уважительное отношение к сильному централизованному правительству, которое бы устраивало всех афганцев", - отмечает телеканал.

Следующий раунд переговоров пройдет в Катаре.

В двухдневной конференции (5-6 февраля), организованной афганской диаспорой в России, принимали участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных. В Москву прибыла и делегация талибов численностью порядка десяти человек.