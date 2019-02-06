Главные новости
МоскваСлужба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в МосквеВ миреСША провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"В РоссииПриставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторам
В мире

Участники межафганской встречи в Москве заявили о прогрессе в переговорах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава делегации талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станикзай назвал успешной межафганскую встречу в Москве.

"Встреча была очень успешной, нам удалось договориться по многим пунктам. И я надеюсь, что в будущем мы сможем добиться еще больших успехов, найти решение и достичь мира в Афганистане", - сказал он журналистам по итогам конференции.

Глава делегации афганских политических и общественных деятелей, экс-президент страны Хамид Карзай в свою очередь также заявил, что удовлетворен итогами встречи.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай также заявил по итогам встречи, что решения по срокам вывода американских войск из Афганистана пока нет. "Сроки (вывода войск - ИФ) пока не согласованы, этот вопрос будет решаться в ходе переговоров. Говорить об этом пока рано", - отметил он.

"Мы настаиваем на том, что американские войска должны уйти как можно скорее и ведем переговоры с американской стороной", - подчеркнул глава политического офиса "Талибана".

Кандидат в президенты Афганистана Ханиф Атмар отметил, что на межафганской встрече достигнута договоренность поддерживать диалог между США и "Талибаном". "Первое достижение-это то, что условлено продолжать инклюзивный межафганский диалог. Это ключевой момент для поддержания диалога США с талибами в Дохе", - заявил он журналистам.

"Мы также полностью поддержим продолжение контактов между США и "Талибаном", - подчеркнул Атмар.

Как сообщает афганский телеканал Tolo со ссылкой на заявление участников московской встречи, стороны пришли к соглашению, что вмешательство зарубежных стран во внутренние дела республики недопустимо. "Московская декларация также констатировала, что все (иностранные - ИФ) государства должны избегать вмешательства в дела Афганистана, а Афганистан гарантирует, что его территория не будет использоваться против какой-либо другой страны", - отмечает телеканал.

Сообщается, что "все стороны согласились продолжать внутриафганский диалог, чтобы положить конец кризису в стране".

Кроме этого, на переговорах было достигнуто соглашение о необходимости осуществить реформы в сфере безопасности, а также в других институтах после того, как будет заключено мирное соглашение по Афганистану.

По данным канала, участники переговоров договорились о необходимости создать правительство для всех афганцев. "В совместном заявлении, выпущенном после переговоров в Москве, говорится, что все стороны согласовали основополагающие принципы, включая уважение исламских принципов во всех сферах, уважительное отношение к сильному централизованному правительству, которое бы устраивало всех афганцев", - отмечает телеканал.

Следующий раунд переговоров пройдет в Катаре.

В двухдневной конференции (5-6 февраля), организованной афганской диаспорой в России, принимали участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных. В Москву прибыла и делегация талибов численностью порядка десяти человек.

Теги: Афганистан

Новости по теме

В мире
США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"
Военные пока не подтвердили, что испытание прошло успешноПодробнее
 Украина вышла из координационных органов СНГУкраина вышла из координационных органов СНГ
Киев продолжит работать над расторжением договоров, заключенных в рамках содружестваПодробнее
 РФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техникиРФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники
Соглашение о госкредите подписано и прошло в Москве внутригосударственные процедурыПодробнее
 Трамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМДТрамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД
Выступая перед Конгрессом, он заявил, что вопрос о новом соглашении с участием Китая рассматривается, но решение еще не принятоПодробнее
Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во ВьетнамеТрамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме
Пока встречу анонсировали группе телеведущих, официально о предстоящей встрече президент США объявит во время своего выступления перед КонгрессомПодробнее
 Сенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзниковСенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзников
Теперь законопроект, предусматривающий санкции в том числе против РФ и Ирана, отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса СШАПодробнее
 В Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млнВ Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн
Сокровища выкрали из Стренгнесского собора 31 июляПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Полость с Подольск в антарктическом леднике, полиэтилен в карстовых водах и передача звука с помощью лазераПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 февраля6 фото
06 февраля
Фотохроника 6 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСлужба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в МосквеВ миреСША провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"В РоссииПриставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторамВ РоссииМинпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономикеВ РоссииСуд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяцаВ РоссииПетербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снега

Участники межафганской встречи в Москве заявили о прогрессе в переговорах

Псковскую журналистку отпустили домой после допроса по делу об оправдании терроризма

Что произошло за день: среда, 6 февраля

Испытательный пуск американской межконтинентальной ракеты, продление ареста Кокорина и Мамаева, объяснение президента по поводу уничтожения продуктов Подробнее

BMW отзовет в РФ 28,6 тыс. машин из-за проблем с системой рециркуляции отработавших газов

Суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тысяч рублей

Россиян с низкой зарплатой не будут включать в программу индивидуального пенсионного капитала

В России появятся три центра генетики

Рубль к вечеру среды смог отыграть дневные потери

Рынок акций РФ в среду прервал серию безостановочного роста

Служба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в Москве

Служба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в МосквеРешение связано с низкой загрузкой офиса Подробнее

Спасатели опровергли сообщения о пожаре на московском НПЗ

Дети отравились парами хлора в бассейне в Нижнем Новгороде

Цены на нефть марки Brent выросли до $62,43 за баррель

В сгоревшем доме многодетной семьи в Кузбассе найдено тело ребенка

Взрыв произошел на объекте "дочки" "Газпрома", а не "Сургутнефтегаза"

В Подольске завели дело после гибели трехлетнего ребенка в приемной семье

Фотохроника 6 февраля

Фотохроника 6 февраля6 фото

Лечение попавшего в ДТП в Таиланде туриста из РФ обошлось в 5,2 млн рублей

Лидер хакерской группы получил в Москве 13 лет колонии за кражу у банков более 1 млрд рублей

Закон об автономном рунете не предполагает отключения россиян от Сети

"Опора России" пожаловалась в ФАС на Booking.com

Панихида пройдет на месте крушения самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье

Один человек погиб в результате взрыва на месторождении "Сургутнефтегаза" в ХМАО

Число кандидатов в президенты Украины достигло 37

Венедиктов направил своего зама в Псков в связи с обысками на "Эхе Москвы"

Курс биткойна опустился ниже $3400 впервые с конца января

Восьмиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле

Медведев сравнил получение Нобелевской премии с победой на футбольном ЧМ

Гендиректора производителя водки "Пять озер" и "Хаски" отпустили из СИЗО под домашний арест

В офис "Эха Москвы в Пскове" пришли с обысками по делу об оправдании терроризма

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');