Движение "Талибан" попросило снять с него санкции для облегчения переговоров

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) выступает за снятие с него санкций, так как они препятствуют мирному процессу, сообщил глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"Мирные переговоры и санкции - это две противоречащие друг другу концепции, они не могут идти бок о бок друг с другом. Необходимо, чтобы эти необоснованные санкции и списки, которые используются в качестве инструмента давления, были сняты, и представители "Исламского Эмирата" (то есть "Талибана" - ИФ) могли участвовать в мирных переговорах в разных местах без препятствий", - сказал он, выступая на межафганской конференции в Москве во вторник. Текст выступления имеется в распоряжении "Интерфакса".

В двухдневной конференции (5-6 февраля), организованной афганской диаспорой в России, принимают участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных. В Москву прибыла и делегация талибов численностью порядка десяти человек.