Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Семиэтажный дом обрушился в районе Картал в азиатской части Стамбула, сообщает в среду Daily Sabah; один человек погиб, еще несколько могут оставаться под завалами.

Из-под обломков извлекли живую женщину, она госпитализирована. При обрушении также было легко ранено несколько прохожих.

Всего в доме было 14 квартир, по предварительным данным, в них проживало от 27 до 30 человек. Спасатели к этому моменту сообщили о том, что под обломками находится как минимум четыре человека, однако это число может оказаться значительно больше.

Полиция заявляет, что никакого взрыва перед обрушением не было; по предварительной версии, дом обрушился от старости.