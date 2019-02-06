В мире

Спасатели извлекли шесть человек из-под завалов дома в Стамбуле

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Шесть человек спасены из-под завалов жилого дома, обрушившегося в районе Картал в азиатской части Стамбула, сообщает в среду Daily Sabah.

По последним данным издания, погибли два человека. Поиски пострадавших продолжаются.

На место происшествия прибыли спикер национального собрания Турции Бинали Йылдырым и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Ранее сообщалось, что всего в доме было 14 квартир, по предварительным данным, в них проживало от 27 до 30 человек. При обрушении было легко ранено несколько прохожих.

Полиция заявляет, что никакого взрыва перед обрушением не было; по предварительной версии, дом обрушился от старости.

Теги: Турция, Стамбул

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