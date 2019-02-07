Российского летчика Ярошенко могут перевести в другую тюрьму

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские дипломаты проверяют сообщения СМИ о том, что летчику Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме, не оказывается медицинская помощь, сообщило генконсульство РФ в Нью-Йорке.

"Генеральное консульство России в Нью-Йорке проводит проверку в связи с информацией в СМИ о неоказании тюремной администрацией медицинской помощи российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему заключение в исправительном учреждении "Данбери" (штат Коннектикут)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генконсульства в фейсбуке.

"Держим ситуацию на контроле, планируем ходатайствовать об организации встречи дипломатов Генконсульства с россиянином в ближайшее время. Продолжим добиваться соблюдения его законных прав и обеспечения Ярошенко медобслуживанием", - отмечается в сообщении.

"Рассматривается возможность перевода Ярошенко в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий его содержания под стражей", - заявляют в генконсульстве.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.