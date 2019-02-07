Болтон обсудил с главой МИД Венгрии противодействие "злонамеренному российскому влиянию"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и обсудил с ним меры противодействия "злонамеренному" российскому влиянию.

"Сегодня я принимал министра иностранных дел Венгрии Сийярто в Белом доме, где мы обсудили сотрудничество в сфере обороны, диверсификацию источников энергии, противодействие злонамеренному российскому влиянию и сохранение нашей твердой приверженности НАТО", - написал Дж.Болтон в своем Twitter.

Он отметил, что встреча стала предварительным обсуждением совместных целей на 2019 год.