Премьер Венгрии отказался проводить жесткую линию в отношении России

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на требование США проводить более жесткую линию в отношении России и Китая заявил, что его страна стремится к такой же нейтральной политике, какую проводит Австрия, сообщила Wall Street Journal.

"Высокопоставленный венгерский чиновник заявил, что господин Орбан категорически возражает против давления США, направленного на то, чтобы Венгрия проводила политику сдерживания влияния Москвы и Пекина в Европе", - пишет издание.

По данным источников газеты, об этом В.Орбан заявил послу США в Будапеште в декабре прошлого года.

Wall Street Journal отметила, что в последние время США стремятся "сплотить соратников по НАТО для принятия более жестких мер по противодействию потенциальному кибершпионажу со стороны Китая".

Кроме того, Вашингтон "в течение нескольких месяцев подталкивает НАТО к усилению поддержки Украины в продолжающейся конфронтации с Россией".

"Господин Орбан отказался от действий по обоим направлениям", - говорится в публикации.

"Дело в том, что да, мы хотим вести бизнес с Россией", - сказал высокопоставленный венгерский чиновник.

В то же время венгерский премьер намерен сохранять членство в НАТО с учетом того, что таким образом обеспечена безопасность страны, пишет газета.