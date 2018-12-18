Главные новости
В РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоВ РоссииГосдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Экономика

Экспорт "Газпрома" упал третий месяц подряд на фоне слабых спотовых цен и снижения спроса в энергетике ЕС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье падает третий месяц подряд на фоне снижения спотовых цен в Европе вразрез с продолжающимся ростом контрактных цен "Газпрома", мягкой погодой в Европе и снижением спроса на газ со стороны электроэнергетики.

Как следует из данных "Газпрома", с 1 по 15 декабря экспорт снизился на 8% - до 8,4 млрд куб. м. Ранее в ноябре экспорт снизился на 12%, в октябре - на 6%. До этого рост поставок не прекращался в течение восьми месяцев подряд.

Контрактные цены "Газпрома" продолжают рост, повторяя с задержкой недавний локальный пик нефтяных цен. Однако спотовые котировки уже снизились, мгновенно отреагировав на снижение нефти. Также цены вниз толкают довольно мягкая погода в Европе, низкий расход газа из подземных хранилищ и сокращение потребления газа главным потребителем - энергетикой под влиянием конкуренции ветряной и угольной генерации.

Сейчас европейские хранилища заполнены на 75,22% (ровно год назад было 70,89%) - это максимум за последние шесть лет (выше за последние годы уровень был в 2012 году - 83,2% на ту же дату).

В "Газпроме" обещали продать в 2018 году не менее 200 млрд куб. м газа. Для этого нужно, чтобы в оставшиеся две недели декабря поставки взлетели не менее чем на 20%. А сделать это будет очень сложно, особенно с учетом снижающейся активности покупателей в конце декабря на фоне рождественских праздников.

Добыча газа компании выросла за первую половину декабря на 4% - до 22,4 млрд куб. м с 21,5 млрд куб. м. Если эта динамика закрепится до конца года, добыча в декабре может составить 46,3-46,8 млрд куб. м, а годовая добыча монополии - 497,4-497,9 млрд куб. м.

Как сообщило управление информации "Газпрома", "с 1 января по 15 декабря 2018 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 473,5 млрд куб. м газа. Это на 25,6 млрд куб. м (на 5,7%) превосходит результат за аналогичный период прошлого года".

Реализация газа компании на внутреннем рынке из ГТС выросла на 9,7 млрд куб. м (на 4,5%).

В страны дальнего зарубежья за 11,5 месяцев "Газпром", по предварительным данным, поставил 188,3 млрд куб. м газа. Это на 3,7 млрд куб. м (на 2%) больше, чем за аналогичный период рекордного 2017 года, и на 18,3 млрд куб. м (10,8%) - чем за 1 января - 15 декабря 2016 года. На 4,6 млрд куб. м (на 9%) вырос объем экспорта в Германию, на 1,7 млрд куб. м (19,6%) - в Австрию, на 1,5 млрд куб. м (34,2%) - в Нидерланды, на 0,6 млрд куб. м (5,4%) - во Францию, на 0,6 млрд куб. м (9,6%) - в Венгрию, на 7,7% - в Чехию, на 13,5% - в Грецию, на 10,4% - в Финляндию, на 22% - в Румынию. По итогам одиннадцати с половиной месяцев к списку стран, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2017 год (Австрия, Венгрия, Греция, Нидерланды, Швейцария), присоединились Германия, Румыния, Финляндия, Франция и Чехия.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Газпром, газ, ЕС
Экономика
Железная дорога-2018. Болевые решенияЖелезная дорога-2018. Болевые решения
Итоги года на железнодорожном рынкеПодробнее
 Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в ДавосОрешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давос
Глава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного спискаПодробнее
 Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменовДавос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов
По данным источника в российском правительстве, официальная делегация из РФ поедет на экономический форум в ШвейцариюПодробнее
 Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
ЦБ объяснил решение необходимостью ограничить инфляционные риски, а также внешними условиями и грядущим повышением НДСПодробнее
Хлеб в России с начала года подорожал на 4%Хлеб в России с начала года подорожал на 4%
Повышение цен укладывается рамки среднегодовой инфляции, заявляют в РОСПиКПодробнее
 Сбербанк не будет вводить кешбэк по картамСбербанк не будет вводить кешбэк по картам
Бонусная программа "Спасибо" в 2018 году принесла банку больше 25 млрд руб. убытковПодробнее
 Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергииЧубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии
Участниками объединения стали УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс", "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbHПодробнее
 Туроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
Туристам выписали билеты на рейс авиакомпании, которая не планировала летать туда в декабреПодробнее
 ООН оценила потребности КНДР в зернеООН оценила потребности КНДР в зерне
В этом году урожай в Северной Корее был ниже среднего уровняПодробнее
 Китай собрался снизить пошлины на американские автомобилиКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили
После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоВ РоссииГосдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митингиВ миреГенассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и СевастополяВ миреГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦВ РоссииДума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборы

В Кремле выразили сожаление в связи с резолюцией Генассамблеи ООН "о милитаризации Крыма"

Операторы связи не понесут "фатальных затрат" из-за закона о защите рунета благодаря помощи из бюджета

Госдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Госдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митингиОрганизаторам несогласованных акций с участием подростков будет грозить до 15 суток ареста и до 500 тыс. руб. штрафа Подробнее

Дума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборы

Дума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборыИсключением для таких организаций станет участие в кампаниях на правах иностранных наблюдателей Подробнее

Россия в ближайшие три года не будет уменьшать гособоронзаказ

"Яндекс.Такси" будет помогать "Лизе Алерт" искать пропавших людей

Мамаев заплатил избитому им водителю 500 тыс. руб. за причиненный ущерб

Астрофизики заявили о планах найти 100 тыс. скоплений галактик во Вселенной

Госдума освободила банки с базовой лицензией от отчетности по МСФО

Huawei спрогнозировал выручку свыше $100 млрд в 2018 году

Минобороны РФ назвало бредом сообщения о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане

МВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей авто

МВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоРанее Госдума собралась усовершенствовать систему ТО для борьбы с фальшивыми диагностическими картами Подробнее

Кожемяко вступит в должность губернатора Приморья 20 декабря

Арестован директор цирка-шапито на Кубани, где львица набросилась на девочку

Япония решила обзавестись авианосцами впервые со времен Второй мировой войны

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');