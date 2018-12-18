Экспорт "Газпрома" упал третий месяц подряд на фоне слабых спотовых цен и снижения спроса в энергетике ЕС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье падает третий месяц подряд на фоне снижения спотовых цен в Европе вразрез с продолжающимся ростом контрактных цен "Газпрома", мягкой погодой в Европе и снижением спроса на газ со стороны электроэнергетики.

Как следует из данных "Газпрома", с 1 по 15 декабря экспорт снизился на 8% - до 8,4 млрд куб. м. Ранее в ноябре экспорт снизился на 12%, в октябре - на 6%. До этого рост поставок не прекращался в течение восьми месяцев подряд.

Контрактные цены "Газпрома" продолжают рост, повторяя с задержкой недавний локальный пик нефтяных цен. Однако спотовые котировки уже снизились, мгновенно отреагировав на снижение нефти. Также цены вниз толкают довольно мягкая погода в Европе, низкий расход газа из подземных хранилищ и сокращение потребления газа главным потребителем - энергетикой под влиянием конкуренции ветряной и угольной генерации.

Сейчас европейские хранилища заполнены на 75,22% (ровно год назад было 70,89%) - это максимум за последние шесть лет (выше за последние годы уровень был в 2012 году - 83,2% на ту же дату).

В "Газпроме" обещали продать в 2018 году не менее 200 млрд куб. м газа. Для этого нужно, чтобы в оставшиеся две недели декабря поставки взлетели не менее чем на 20%. А сделать это будет очень сложно, особенно с учетом снижающейся активности покупателей в конце декабря на фоне рождественских праздников.

Добыча газа компании выросла за первую половину декабря на 4% - до 22,4 млрд куб. м с 21,5 млрд куб. м. Если эта динамика закрепится до конца года, добыча в декабре может составить 46,3-46,8 млрд куб. м, а годовая добыча монополии - 497,4-497,9 млрд куб. м.

Как сообщило управление информации "Газпрома", "с 1 января по 15 декабря 2018 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 473,5 млрд куб. м газа. Это на 25,6 млрд куб. м (на 5,7%) превосходит результат за аналогичный период прошлого года".

Реализация газа компании на внутреннем рынке из ГТС выросла на 9,7 млрд куб. м (на 4,5%).

В страны дальнего зарубежья за 11,5 месяцев "Газпром", по предварительным данным, поставил 188,3 млрд куб. м газа. Это на 3,7 млрд куб. м (на 2%) больше, чем за аналогичный период рекордного 2017 года, и на 18,3 млрд куб. м (10,8%) - чем за 1 января - 15 декабря 2016 года. На 4,6 млрд куб. м (на 9%) вырос объем экспорта в Германию, на 1,7 млрд куб. м (19,6%) - в Австрию, на 1,5 млрд куб. м (34,2%) - в Нидерланды, на 0,6 млрд куб. м (5,4%) - во Францию, на 0,6 млрд куб. м (9,6%) - в Венгрию, на 7,7% - в Чехию, на 13,5% - в Грецию, на 10,4% - в Финляндию, на 22% - в Румынию. По итогам одиннадцати с половиной месяцев к списку стран, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2017 год (Австрия, Венгрия, Греция, Нидерланды, Швейцария), присоединились Германия, Румыния, Финляндия, Франция и Чехия.