Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за соответствующее решение проголосовали 232 депутатов на пленарном заседании в четверг.

Как сообщалось, 4 февраля был зарегистрирован законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом на Украине". Согласно тексту документа, на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов на Украине".

Ранее сообщалось, что двое россиян вошли в список наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) на украинских выборах.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.