Пострадавшие при "акустической атаке" на Кубе канадские дипломаты подали в суд на свое правительство

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Группа канадских дипломатов, которая пострадала от предполагаемой акустической атаки неизвестного происхождения на Кубе, подала иск против правительства Канады из-за его несвоевременных действий при оказании им помощи, сообщает телеканал CTV News.

Иск направлен в суд от лица 15 человек - дипломатов и членов их семей, которые работали на Кубе в период с 2016 по 2018 годы. Они требуют компенсации в размере $21,1 млн.

"В течение всего кризисного периода канадское правительство преуменьшало серьезность ситуации, тайно собирало и скрывало важную информацию о состоянии здоровья и безопасности, а также предоставляло сотрудникам дипмисии ложную и вводящую в заблуждение информацию", - говорится в заявлении истцов.

По их словам, правительство действовало слишком медленно при их эвакуации с Кубы, а также последующего лечения.

В январе Оттава объявила, что на половину сократит количество своего дипперсонала на Кубе. На такой шаг власти пошли в связи с ситуацией вокруг жалоб сотрудников дипмиссии на подозрительные симптомы, вызванные звуковым воздействием. Впервые такие симптомы были диагностированы в канадской дипмиссии на Кубе весной 2017 года.

С подобными проблемами ранее столкнулись и американские дипломаты. Так, с конца 2016 года около 30 дипломатов из США пострадали в Гаване в результате акустических атак неясного характера. У пострадавших были выявлены проблемы со зрением, слухом, а также повреждения головного мозга. Пострадавшие жаловались на то, что до ухудшения состояния они слышали странные звуки.

Изначально предполагалось, что американские граждане стали жертвами акустических атак, однако позднее американские СМИ сообщили, что речь может идти о микроволновом оружии.