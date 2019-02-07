Главные новости
В РоссииВ управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхВ РоссииОтставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказанияВ РоссииЗаконопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтении
В мире

Пострадавшие при "акустической атаке" на Кубе канадские дипломаты подали в суд на свое правительство

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Группа канадских дипломатов, которая пострадала от предполагаемой акустической атаки неизвестного происхождения на Кубе, подала иск против правительства Канады из-за его несвоевременных действий при оказании им помощи, сообщает телеканал CTV News.

Иск направлен в суд от лица 15 человек - дипломатов и членов их семей, которые работали на Кубе в период с 2016 по 2018 годы. Они требуют компенсации в размере $21,1 млн.

"В течение всего кризисного периода канадское правительство преуменьшало серьезность ситуации, тайно собирало и скрывало важную информацию о состоянии здоровья и безопасности, а также предоставляло сотрудникам дипмисии ложную и вводящую в заблуждение информацию", - говорится в заявлении истцов.

В миреКанада намерена усилить защиту сотрудников дипмиссии на КубеЧитать подробнее

По их словам, правительство действовало слишком медленно при их эвакуации с Кубы, а также последующего лечения.

В январе Оттава объявила, что на половину сократит количество своего дипперсонала на Кубе. На такой шаг власти пошли в связи с ситуацией вокруг жалоб сотрудников дипмиссии на подозрительные симптомы, вызванные звуковым воздействием. Впервые такие симптомы были диагностированы в канадской дипмиссии на Кубе весной 2017 года.

С подобными проблемами ранее столкнулись и американские дипломаты. Так, с конца 2016 года около 30 дипломатов из США пострадали в Гаване в результате акустических атак неясного характера. У пострадавших были выявлены проблемы со зрением, слухом, а также повреждения головного мозга. Пострадавшие жаловались на то, что до ухудшения состояния они слышали странные звуки.

Изначально предполагалось, что американские граждане стали жертвами акустических атак, однако позднее американские СМИ сообщили, что речь может идти о микроволновом оружии.

Теги: Куба, Канада

Новости по теме

В мире
Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на УкраинеРада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине
При этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателейПодробнее
 Третий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушенияТретий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушения
По данным The Daily Telegraph, Сергей Федотов в последний момент отказался уезжать вместе с Александром Петровым и Русланом БошировымПодробнее
 Комитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 годаКомитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 года
Расследование возобновят на фоне победы Демократической партии на промежуточных выборах в КонгрессПодробнее
 США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"
Военные пока не подтвердили, что испытание прошло успешноПодробнее
Украина вышла из координационных органов СНГУкраина вышла из координационных органов СНГ
Киев продолжит работать над расторжением договоров, заключенных в рамках содружестваПодробнее
 РФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техникиРФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники
Соглашение о госкредите подписано и прошло в Москве внутригосударственные процедурыПодробнее
 Трамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМДТрамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД
Выступая перед Конгрессом, он заявил, что вопрос о новом соглашении с участием Китая рассматривается, но решение еще не принятоПодробнее
 Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во ВьетнамеТрамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме
Пока встречу анонсировали группе телеведущих, официально о предстоящей встрече президент США объявит во время своего выступления перед КонгрессомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 февраля6 фото
06 февраля
Фотохроника 6 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхВ РоссииОтставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказанияВ РоссииЗаконопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтенииВ РоссииКремль разберется с проблемой "Свидетелей Иеговы", где здравый смысл столкнулся с законностьюВ РоссииСенатор Арашуков заявил в суде, что знал о планирующемся задержанииВ РоссииФСБ задержала 30 фальшивомонетчиков, сбывавших купюры в 20 регионах

В Минкомсвязи затруднились подсчитать, во сколько бюджету обойдется закон о защите Рунета

Прокуратура заинтересовалась многочасовой задержкой рейса Nordwind Airlines во Вьетнам

Отпущенный ранее аспирант МГУ Азат Мифтахов снова задержан

Пострадавшие при "акустической атаке" на Кубе канадские дипломаты подали в суд на свое правительство

Посольство РФ в Лондоне прокомментировало сообщения о третьем участнике отравления Скрипалей

Госдума начнет рассмотрение законопроекта об устойчивом Рунете 12 февраля

Запертый в горящей машине ребенок погиб в Калуге

Брянец распилил и сдал на металлолом водонапорную башню

Трамп назвал возобновление "российского расследования" беспрецедентным давлением

ФИДЕ сообщила о проведении этапа серии Гран-при в мае в Москве

Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине

Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на УкраинеПри этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателей Подробнее

Американские дипломаты призвали Европу к отказу от "Северного потока-2"

В Госдуме не обнаружилось эпидемии гриппа

Найдено тело второго погибшего при взрыве конденсатопровода в ХМАО

Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины

К настоящему моменту ЦИК допустила к участию в выборах 41 человека Подробнее

Глава жюри Берлинале Жюльет Бинош назвала Харви Вайнштейна отличным продюсером

Крупнейшие мировые автопроизводители дали мрачные прогнозы на 2019 год

В управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом Арашуковых

В управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхИ.о. главы управления Следственного комитета по КЧР подал в отставку Подробнее

Кости человека нашли в коллекторе на востоке Москвы

Власти Франции сообщили о серьезной вспышке гриппа

Реестры РФ и Белоруссии начали подготовку к обмену данными о банкротстве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');