Российские военные в Сирии провели гуманитарный конвой ООН к контролируемой США зоне

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российская военная полиция обеспечила безопасность гуманитарного конвоя ООН, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой "Эт-Танф"), сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Российская сторона выполнила все задачи по сопровождению гуманитарного конвоя, обеспечив полную безопасность во время доставки груза до зоны безопасности Эт-Танф", - сказал он.

Российские военные сопроводили гуманитарный конвой до 55-километровой "зоны безопасности" вокруг американской базы в Эт-Танфе, сообщил Соломатин.

По данным российских военных, просьба о сопровождении колонны поступила от советника главного координатора управления ООН по гуманитарным вопросам Раны Закут.

В составе гумкомвоя - более 160 транспортных средств. Конвой должен доставить продукты питания и непродовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости.

Российские военные неоднократно заявляли о необходимости обеспечить доступ гуманитарных организаций в лагерь беженцев "Рукбан".

В августе 2018 года в российском Генштабе заявили, что американская военная база "Эт-Танф" в Сирии должна быть ликвидирована.

"Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в (лагерь беженцев) "Рукбан", обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе", - заявлял начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.