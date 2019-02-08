Украинская полиция открыла дело по заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Национальная полиция Украины начала расследование по заявлению кандидата в президенты Владимира Зеленского о слежке за ним в Одессе и Киеве, сообщили в пресс-центре ведомства.

"Национальная полиция Украины по заявлению кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение неприкосновенности частной жизни" УК Украины, - говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины.

В пресс-центре уточнили, что 7 февраля один кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в Одессе на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

На основании статьи 214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование, говорится в сообщении.