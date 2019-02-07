Выдвинувшийся в президенты Украины Зеленский запустил акцию #яклоун

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Команда кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского в рамках предвыборной кампании запустила акцию #яклоун, предложив избирателям с помощью специального приложения рассказывать о своих зарплатах и пенсиях.

"Я замахнулся на вотчину наших элит и пошел в президенты Украины, после чего меня объявили клоуном", - заявил Зеленский в обращении, опубликованном в его соцсетях. "Я клоун и я этим очень горжусь. Но я уверен, что я такой не один, поэтому мы сделали вот такое приложение под названием #яклоун. Назови свое имя, какая у тебя зарплата, стипендия или пенсия, в общем - все то, что делает тебя клоуном".

Владимир Зеленский выдвинут кандидатом в президенты Украины от партии "Слуга народа". В конце января, по данным социологов, он обошел двух своих основных соперников - Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, - став лидером президентской гонки.