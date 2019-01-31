Шоумен Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Относительное большинство граждан Украины готово проголосовать на выборах президента за шоумена Владимира Зеленского, с незначительным отрывом за ним следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко - на третьем месте, свидетельствуют результаты январского опроса социологической группы "Рейтинг", представленных в четверг.

Лидером президентского рейтинга является Зеленский, которого поддерживают 19% тех граждан, которые определились и намерены голосовать на выборах. Тимошенко поддерживают 18,2% таких респондентов, за Порошенко готовы отдать голоса 15,1%.

У Зеленского относительно выше электоральные показатели среди избирателей юга и востока Украины, в Киеве он делит первенство с Порошенко, на Донбассе - с кандидатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко. Тимошенко лидирует в центре и на севере страны, на западе - разделяет лидерство с действующим главой государства. Порошенко - лидер симпатий среди избирателей Галичины.

Зеленский также имеет самый высокий потенциал электорального роста (так называемый "второй выбор"). Его готовы поддержать 7,4% избирателей при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах.

В декабре социологи называли лидером электоральных предпочтений украинцев Юлию Тимошенко.