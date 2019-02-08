Hill сообщила о планах получить записи разговоров Трампа-младшего

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Демократы Палаты представителей США готовят судебную повестку для получения записей телефонных переговоров, касающихся встречи в Башне Трампа в июне 2016 года, сообщает The Hill.

Как рассказали источники издания, знакомые с вопросом, повестка может быть подготовлена демократами комитета по разведке Палаты представителей США уже в четверг.

Ее цель - получить доступ к телефонным записям, связанным с июньской встречей в Башне Трампа 2016 года между должностными лицами президентской кампании Дональда Трампа и российским адвокатом.

Повестка станет первым приказом демократа Адама Шиффа в качестве председателя комитета после того, как он объявил о возобновлении расследования якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Ранее американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было.

В течение нескольких месяцев также задавались вопросы, с кем Трамп-младший разговаривал перед встречей.

CNN сообщало, что телефонные переговоры Трампа-младшего были не с отцом, а с двумя деловыми партнерами.

Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, а также возможного сговора Трампа с российскими властями.

Помимо действий России будет также проведена проверка, которая "позволит нам расследовать любые заслуживающие доверия утверждения о том, что финансовые интересы или другие интересы являются движущей силой принятия решений президентом или кем-либо в администрации", говорится в заявлении.

В 2018 году комитет уже проводил расследование "российского следа" в американских выборах и пришел к заключению, что, несмотря на попытки России вмешаться в предвыборный процесс, она не смогла каким-то образом повлиять на результаты голосования. Не было выявлено также фактов "сговора" Трампа с Россией.

Однако в процессе расследования в 2018 году палата представителей контролировалась республиканцами, в то время как после промежуточных выборов в ноябре прошлого года большинство в палате перешло к демократам, которые инициировали возобновление расследования.