МИД РФ потребовал от США объяснений по поводу обвинений в адрес Весельницкой

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Москве требуют объяснений от Вашингтона в связи с обвинениями в адрес российского адвоката Натальи Весельницкой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ожидаем от Вашингтона четких и связных объяснений, с чем связаны выдвигаемые в адрес Натальи Весельницкой обвинения", - сказала она на брифинге в пятницу.

По ее словам, "американские власти пытались подвести ее под свой пресловутый закон имени Магнитского и привязать к его трагической смерти в московском СИЗО в 2009 году, но использующиеся ими аргументы просто все рассыпались".

"Выглядит все это так, как будто американская прокуратура попросту мстит Наталье Весельницкой, которая занимается частной юридической практикой и представляла интересы вышеобозначенной компании (холдинга Prevezon)", - добавила дипломат.

По ее словам, Весельницкая, "в частности, показала абсолютно лживый характер утверждений небезызвестного финансового мошенника Уильяма Браудера, которые были положены вашингтонскими политиками в основу антироссийского закона имени Магнитского".

Как считает Захарова, правоохранительная система США использует обвинения против Весельницкой "для сведения личных счетов".

По данным СМИ, прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила Весельницкой обвинение по делу против компании Prevezon Holding - о предполагаемом отмывании средств, якобы похищенных из российского бюджета.

Прокуратура потребовала конфискации всех активов группы в США. Однако в мае 2017 года власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, согласно которому прокуратура отказалась от претензий в отношении ответчиков.

Ранее СМИ писали, что Весельницкая была одной из участниц встречи с сыном Дональда Трампа, состоявшейся 9 июня 2016 года. В ходе этой встречи Дональду Трампу-младшему якобы обещали передать компромат на Хиллари Клинтон, но эти сведения позже не подтвердились.