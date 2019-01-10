Адвокат Весесельницкая назвала предъявленные ей в США обвинения местью Браудера и прокурора

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский адвокат Наталья Весельницкая расценивает предъявленные ей в США обвинения как месть процессуальных оппонентов - финансиста Уильяма Браудера и американского прокурора.

"Это личная вендетта со стороны помощника федерального прокурора Пола Монтелеони, потерпевшего фиаско в суде по делу "США против Prevezon Holdings", и инициатора этого процесса Уильяма Браудера", - сказала "Интерфаксу" в четверг Весельницкая, которая представляла интересы этой компании.

Так юрист прокомментировала сообщения СМИ о предъявлении ей в США заочного обвинения в воспрепятствовании правосудию.

По данным СМИ, прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила Весельницкой обвинение по делу против компании Prevezon Holding - о предполагаемом отмывании средств, якобы похищенных из российского бюджета.

Прокуратура потребовала конфискации всех активов группы в США. Однако в мае 2017 года власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, согласно которому прокуратура отказалась от претензий в отношении ответчиков.

Ранее СМИ писали, что Весельницкая была одной из участниц встречи с сыном Дональда Трампа, состоявшейся 9 июня 2016 года. В ходе этой встречи Дональду Трампу-младшему якобы обещали передать компромат на Хиллари Клинтон, но эти сведения позже не подтвердились.