Иранский посол назвал запоздалым создание механизма для расчетов ЕС и Тегерана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Создание финансового механизма INSTEX для расчётов "евротройки" с Ираном запоздало, хотя это и шаг к диалогу и стабильности, заявил в пятницу посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Финансовый механизм, который предлагают европейские коллеги это, конечно, серьезный шаг", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Иранский дипломат назвал такую меру европейских стран шагом в пользу диалога и стабильности в мире.

"Но Иран, конечно, смотрит на это как на первый шаг, и я не могу скрывать, что в Иране ожидают от Евросоюза больше, чем он делает", - подчеркнул Санаи. Он подчеркнул, что решение европейских стран было предложено "с большим опозданием".

"Иран неоднократно, МАГАТЭ тоже подтверждали, что (Иран) выполняет свои обязанности (по ядерной сделке)", - сказал Санаи.

На прошлой неделе главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры. С точки зрения представителей трех стран, такой механизм стал необходим после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД по иранской ядерной программе и анонсировал новые, дополнительные жесткие санкции, направленные в первую очередь против иранской нефтяной индустрии и ряда других секторов экономики.