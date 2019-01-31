Лондон, Париж и Берлин объявили о создании механизма для расчетов с Ираном

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Великобритания, Франция и Германия в четверг официально объявили о создании механизма для расчетов с Ираном, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран.

"Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании объявляют о создании INSTEX, нового механизма для облегчения торговли с Ираном, чтобы сохранить иранскую "ядерную сделку"", - говорится в совместном заявлении.

Европейский механизм для расчетов с Ираном в долгосрочной перспективе будет открыт для компаний из третьих стран, желающих торговать с иранской стороной, говорится в заявлении.

"INSTEX будет поддерживать законную торговлю Европы с Ираном, в первую очередь фокусируясь на самых необходимых для иранского народа секторах - товарах фармацевтического, медицинского назначения и сельскохозяйственно-продовольственных продуктах", - говорится в заявлении.

INSTEX - это целевая компания со штаб-квартирой в Париже, которая будет действовать как посредническое бюро. Так Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Деньги за них это бюро будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие.

Страны ЕС задумались о создании такого механизма после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2018 года заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и анонсировал новые, дополнительные жесткие санкции, направленные в первую очередь против иранской нефтяной индустрии и ряда других секторов экономики.