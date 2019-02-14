США назвали победой решение международного суда по активам Ирана

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Решение Международного суда ООН об отклонении ряда претензий Ирана к американским властям госдепартамент США назвал своей победой.

"Сегодня Международный суд вынес предварительное решение по некоторым иранским активам, отклонив многие необоснованные претензии Ирана и значительно сузив то, что осталось. Это значительная победа для Соединенных Штатов", - говорится в сообщении госдепа.

Отмечается, что данное судебное разбирательство - еще один случай, когда "иранский режим пытается злоупотребить правовым процессом и исказить принципы международного права".

"Хотя мы и не согласны с тем, что суд должен разрешить выдвигать какие-либо претензии Ирана, мы рады тому, что сегодня суд увидел в усилиях Ирана попытку исказить договор о дружбе 1955 года и отверг основные аргументы Ирана. Как мы ясно дали понять, договор о дружбе 1955 года никогда не предназначался для прикрытия злонамеренных действий Ирана. Нельзя допустить, чтобы Иран продолжал злоупотреблять судебным процессом Международного суда в политических и пропагандистских целях", - говорится в заявлении госдепартамента США.

Кроме того, ведомство сообщило о том, что министерство финансов США включило в список санкций одну компанию и четырех связанных с ней лиц за поддержку усилий Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) по вербовке и сбору разведданных от иностранных участников, включая американцев.

Также казначейство добавило в санкционный список отдельную иранскую организацию и шесть связанных с ней лиц, участвующих во вредоносной киберкампании, направленной против нынешнего и бывшего персонала правительства США.

"Послание правительства США иранскому режиму однозначно: Соединенные Штаты не потерпят воинственных действий против американских граждан. (...) Наши действия направлены на усиление давления на иранский режим до тех пор, пока он не решит, что раздор, терроризм и нестабильность больше не являются ценностями, достойными распространения", - отмечается в сообщении.