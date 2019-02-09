Гуайдо не исключил применения военной силы против действующих властей Венесуэлы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, заявил, что не исключает возможности иностранной интервенции для свержения существующего режима.

"Может потребоваться достаточное давление, чтобы заставить его (президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ИФ) уйти. Военная операция, возможно, является наиболее эффективной формой такого давления, правда, эта не та форма, на которую мы надеемся и рассчитываем", - сказал он в интервью Wall Street Journal в ответ на вопрос корреспондента о том, полагается ли он на иностранную интервенцию.

Х.Гуайдо пояснил: "Важно понимать, что диктатор (Н.Мадуро - ИФ) не отдаст власть по собственной воле после того, как он прибрал к рукам конституцию и правит только с помощью запугиваний и обещаний".

Спикер парламента повторил ранее сделанное президентом США Дональдом Трампом заявление о том, что все меры в отношении Венесуэлы остаются на повестке дня, однако подчеркнул, что предпочел бы мирный процесс перехода власти путем проведения справедливых и свободных выборов.